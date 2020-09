Vídeo: Jornalista mostra restos de avião que caiu há 49 anos em Sena Madureira

Fuselagem, turbina, parte da asa e peças do motor ainda podem ser vistas no local do acidente

Os restos do avião que caiu em 1971, em Sena Madureira, e que vitimou a então maior autoridade religiosa do Acre, o bispo Dom Giocondo, ainda podem ser vistos no exato local do acidente.

Nas últimas horas, o jornalista senamadureirense Edinaldo Gomes foi até a área com o pesquisador Marcos Sampaio gravar uma matéria para o Canal Zap, nas redes sociais.

PUBLICIDADE

Eles mostraram aos espectadores peças do motor, restos de fuzelagem e da turbina, os pés que sustentavam o trem de pouso e parte da asa.

Os objetos fazem parte de um memorial a céu aberto criado pelo falecido padre Paulino Baldassari como forma de lembrar a população do terrível acidente que vitimou todos os 33 passageiros

O avião era de médio porte e apresentou problema no motor pouco tempo após decolar. Ele perdeu forças no ar e, ao pousar, se chocou contra árvores e explodiu.

LEIA MAIS: Maior acidente aéreo da História de Sena Madureira completa 49 anos

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários