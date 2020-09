Vídeo: Participante de festa em barcos de luxo joga notas de R$ 50 no mar

Uma festa no mar reuniu quase 350 em dezenas de barcos de luxo em Guarujá, no litoral de São Paulo. Um dos participantes do evento foi flagrado jogando notas de R$ 50 na água. As imagens, compartilhadas nas redes sociais, mostram o homem entregando um maço de dinheiro a outra pessoa logo em seguida. As informações são do jornal local Santaportal.

A festa chamada “Summer Beach” aconteceu na tarde desta quinta-feira (17). Outras imagens mostram que os participantes não respeitaram as medidas de distanciamento social e não usaram máscara de proteção.

Por meio de nota ao Santaportal, a Prefeitura de Guarujá informou que após receber denúncias enviou equipes da Força-Tarefa, Guarda Civil Municipal (GCM), fiscais de postura e comércio para impedir uma festa rave no final da Praia da Enseada, no Canto do Tortuga. A operação contou também com o apoio da Polícia Militar.

Ainda de acordo com o Santaportal, a Capitania dos Portos também foi acionada para fazer a retirada e as autuações das pessoas que estavam no mar. Em terra firme, as equipes dispersaram as pessoas, apreenderam bicicletas, e identificaram uma marina que locou embarcações e será responsabilizada conforme os decretos municipais. A multa varia de R$ 300 a R$ 9 mil.

