“Vintão”: Lanchonete lança combo no AC com propaganda sobre Whindersson, Luísa e Vitão

Após a polêmica envolvendo o humorista Whindersson Nunes, a cantora e ex-esposa Luísa Sonsa e o cantor Vitão (com quem a famosa está em relacionamento), a lanchonete Zuru’s Lanches, em Rio Branco, resolveu entrar na onda da internet e fazer a divulgação de um combo especial com a história do trio.

A promoção “Combo Meu Casal”, com 2 x-tudos e uma coca cola, sai por apenas “Vintão” – fazendo referência ao novo parceiro de Luísa.

O anúncio agitou a web e recebeu inúmeras reações.

Desde que Luísa Sonza e Vitão confirmaram que estão namorando, os nomes deles e de Whindersson Nunes figuram entre os assuntos mais falados nas redes sociais.

