Viver Ciência Virtual 2020 tem início nesta segunda-feira no Acre

Saber que a 6ª edição da Mostra Viver Ciência será virtual foi uma grande novidade, mas, de acordo com organização do evento, outra surpresa foi o número de escolas inscritas este ano. As inscrições se encerraram no dia 11 de setembro e no total houve 84 escolas interessadas, sendo 18 de municípios do interior. As equipes já foram formadas e 43 são dos anos finais do ensino fundamental, enquanto 41 são equipes do ensino médio. Ano passado foram inscritas 67 escolas, todas de Rio Branco.

A mostra, que terá início na segunda-feira, 28, e se estenderá até 30 de outubro, tem como tema “Inteligência Artificial: Preservação e Desenvolvimento da Amazônia”. As comissões organizadoras já foram formadas e estão finalizando os últimos detalhes da produção de todos os desafios.

Como se trata de uma edição virtual, as equipes irão se movimentar por meio digitais. Com suas contas nas redes sociais já criadas e aprovadas pelos responsáveis da mostra, como e-mail e Instagram, as equipes estão entusiasmadas para dar inicio às competições. Além de realizar atividades e apresentações, os alunos também serão sorteados com vários brindes.

A cada semana será trabalhada uma área do conhecimento. Ao todo, serão três atividades semanais: o Desafio Semanal, em que as equipes terão de fazer postagens em seus perfis no Instagram; o Desafio Relâmpago, jogo de perguntas e respostas por meio do Google Meet, e as missões-surpresa, que serão divulgadas no decorrer da mostra pela equipe organizadora. Todo sábado será divulgado o placar semanal das equipes.

A premiação final também é uma novidade nesta edição. As escolas classificadas nos três primeiros lugares serão premiadas com kits educacionais de Chromebooks (notebooks, óculos virtuais e HD externo). Além disso, professores e equipes de alunos também receberão prêmios especiais, medalhas e troféus.

De acordo com o coordenador da mostra, Aires Pergentino, na segunda-feira, 28, a abertura do evento será realizada com um vídeo de boas-vindas do secretário de Educação, Cultura e Esportes, Mauro Sergio Cruz. O intuito é motivar ainda mais as equipes.

“Tivemos uma videoconferência nesta semana com algumas escolas que estavam com dúvidas relacionadas à mostra. Foi um momento bem dinâmico e esclarecedor, queremos iniciar os trabalhos com as equipes, mas com todas elas preparadas e sem nenhuma dúvida,” diz o coordenador.

Acesse o site www.mostraviverciencia.com para mais informações e acompanhe o Instagram @vivercienciavirtual.

