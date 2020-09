Whindersson Nunes desabafa com fãs sobre tristeza e diz que não está bem

Horas depois, ele fez um desabafo que deixou os fãs preocupados. “Eu tenho saudade de quando eu era feliz o dia inteiro”, declarou ele, que recebeu apoio dos seguidores na rede social.

Entre os conselhos recebidos, a mensagem de apoio de uma seguidora emocionou Whindersson. “Eu também tenho saudade. Um dia seremos felizes todos os dias, temos que acreditar. Amanhã será melhor que hoje. Fica bem, fica em paz”, escreveu a mulher.

Por fim, o youtuber compartilhou a mensagem junto com prints de uma conversa que teve com a fã. Ela ofereceu seu abraço e seu ombro a ele e disse que ouvir o artista falar sobre a sua depressão a ajudou muito. “Gente boa demais a Vera Lúcia, Deus abençoe você do tamanho do seu coração”, postou o Whindersson.