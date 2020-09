Whindersson Nunes exibe corpo saradão em férias luxuosas no México

Whindersson Nunes está curtindo o momento de solteirice em destinos paradisíacos do México. O ex-marido da cantora Luísa Sonza tem postado fotos sem camisa, deixando os seguidores babando.

O humorista postou uma foto no Instagram, na última sexta-feira (18), dentro de uma caverna com águas cristalinas na cidade de Tulum – conhecida pelas praias e ruínas bem preservadas de uma antiga cidade portuária maia –, no estado de Quintana Roo, e impressionou pela forma física.

“Se custar a minha paz, já custou caro demais”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs deixaram uma chuva de elogios. “Esse homem sabe como ser lindo”, “gosto de te ver assim”, “radical!”, disseram por lá. “Suas fotos tão fod*”, elogiou a cantora Pabllo Vittar.

Vale ressaltar que Whindersson e Luísa passaram pelo processo de divórcio recentemente. A cantora chegou a anunciar o novo relacionamento com Vitão, com quem trabalhou na música ‘Flores’. [Foto de capa: Reprodução/Instagram]

