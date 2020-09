Xuxa critica fala homofóbica de Ana Paula Valadão

Xuxa, 57, resolveu se posicionar a respeito da polêmica envolvendo Ana Paula Valadão, 44. Um vídeo de 2016 no qual a cantora gospel faz declarações homofóbicas viralizou nesta última semana.

“A aids está aí para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte”, é uma das frases preconceituosas emitidas por Ana Paula, pois qualquer pessoa que mantenha relação sexual, sem uso de preservativo está exposta ao vírus HIV, independentemente de sua orientação sexual.

A Rainha dos Baixinhos usou seu Instagram para dizer que esse tipo de comportamento deveria revoltar qualquer pessoa. “Isso não pode ser uma briga ou uma decepção só pra quem é LGBT, não podemos e não devemos tolerar mais preconceito, discriminação e desamor em nome de Deus, quem concorda com essa senhora saiba que é CRIME, e guarde sua falta de amor ao próximo pra você”, escreveu Xuxa.

Junto ao posicionamento, Xuxa compartilhou uma imagem da cantora gospel que dizia “movimento LGBT vai processar Ana Paula Valadão por crime de LGBTfobia”. De acordo com o colunista Tony Goes, Ana Paula, que também é pastora, já deu diversas declarações que podem ser consideradas homofóbicas ao longo de sua carreira. Alguns anos atrás, indignou-se com a campanha publicitária de uma loja de roupas que promovia uma coleção unissex, por exemplo.

Xuxa tem usado as redes sociais para se posicionar sobre diversas polêmicas. Em julho defendeu o influenciador Felipe Neto, 32, dos ataques de Antônia Fontenelle, 47. “Estou com você de coração, corpo e alma. Se proteja, mas não se cale”, publicou a apresentadora no seu Instagram à época acompanhada de uma foto do youtuber.

