Zé Neto usa sunga e fãs se chocam com volume: “Plantou uma mandioca”

O que era para ser um clique romântica virou outra coisa no Instagram do cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano. O artista postou uma foto com a mulher, Natalia Toscano, e todo mundo só reparou no volume da sunga.

Zé Neto escreveu na legenda: “Plante amor no coração de alguém. Diga mais eu te amo, e menos eu também”. PUBLICIDADE Apesar da mensagem de amor, os comentários foram todas direcionados às partes íntimas do cantor.

