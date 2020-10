A caminho da Colina: Vasco aposta em Pinto para crescer no Campeonato Brasileiro

Técnico português desembarca no Rio na quinta-feira com a missão de recolocar o time no caminho das vitórias

Depois do acerto verbal, uma assinatura impede o anúncio oficial do português Ricardo Sá Pinto como o novo técnico do Vasco. O contrato terá validade até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021. De acordo com o ‘GE’, o novo comandante cruzmaltino desembarcará no Rio na próxima quinta-feira com uma comissão técnica completa.

Ativo à beira do gramado e muito participativo nas atividades, Pinto é a aposta para dar uma sacudida no ambiente em São Januário. O técnico, de 48 anos, iniciou a carreira no Sporting Lisboa e acumulou passagem por clubes do futebol da Grécia, Sérvia, Árabia Saudita e Bélgica. Seu último trabalho foi no Sporting Braga, em 2019.

Há sete jogos sem vencer, sendo que cinco pelo Brasileiro, o Vasco iniciou uma ampla reformulação no departamento de futebol com a demissão do técnico Ramon na última quinta-feira. Com ele deixaram a Colina o coordenador Antônio Lopes, seu filho, o auxiliar Lopes Júnior, Thiago Kosloski, outro auxiliar, o preparador físico Léo Cupertino. Nesta terça-feira, o gerente André Souza também foi desligado do clube. [Foto de capa: Reprodução/Instagram]

