Acre 2050 confirma debate com todos os candidatos a Prefeitura de Rio Branco

O Fórum de Desenvolvimento Acre 2050 realizará um debate entre os candidatos à prefeitura de Rio Branco no dia 10 de novembro. O debate acontece de forma presencial com transmissão online às 19 horas, e busca debater temas de serviços essenciais como saúde, educação, abastecimento de água, segurança pública, geração de emprego e renda.

Os sete candidatos a Prefeitura de Rio Branco foram convidados – Bocalom, Daniel Zen, Jamyl Asfury, Jarbas Soster, Minoru Kinpara, Roberto Duarte e Socorro Neri -, e será dividido em três blocos, podendo participar também os internautas enviando suas perguntas antes e durante o debate.

O projeto tem a coordenação suprapartidária de um grupo de jovens apoiados pelas instituições mais importantes do estado, através de relacionamento contínuo com universidades, grupos de pesquisas e centros acadêmicos, que têm a responsabilidade de reunir as melhores contribuições regionais, nacionais e até internacionais para reflexão sobre o que os acreanos desejam para os próximos 30 anos.

A iniciativa parte da constatação de que, apesar dos esforços de sucessivas lideranças comprometidas com a boa governança, Rio Branco precisa avançar de forma mais acelerada para atender às crescentes demandas sociais.

