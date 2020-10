Acre é o terceiro Estado que menos registrou denúncias de fake news eleitorais ao TSE

Para ajudar no combate aos crimes eleitorais em todo o Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem um aplicativo de celular destinado a receber denúncias sobre informações falsas ou distorcidas na campanha de 2020, o Pardal.

Em todo o Brasil, até a tarde de quinta-feira (1), mais de 2 mil denúncias foram registradas.

São Paulo foi o Estado que mais recebeu, com 474.

O Acre, até o momento, foi o terceiro estado que menos registrou denúncias, com apenas 6. Atrás está o Tocantins, com 4, e o Amapá, com apenas 3.

A cidade brasileira que mais reclamou ao Pardal até agora foi Jauru, em Mato Grosso, com 47 registros. É quase um quarto das reclamações de todo o estado, que foram 200. Em Cuiabá, a capital, ocorreram apenas oito denúncias.

Quem reclama do Pardal?

Nas redes sociais e nas lojas de aplicativo onde é possível baixar o Pardal para sistemas Android ou iOS há internautas reclamando de falhas no sistema e dificuldades para postar denúncias. Consultado, o TSE informou ao Metrópoles que não encontrou nenhum problema técnico.

A reportagem baixou o app e pode dizer que ele é, no mínimo, chato de operar. Para denunciar uma propaganda irregular, é preciso enviar uma foto e fazer detalhado relatório da suposta irregularidade. É preciso preencher integralmente todos os campos. Segundo o TSE, são medidas para evitar o recebimento de queixas infundadas ou repetitivas (lixo eletrônico).

Também é preciso se identificar e fornecer endereço de e-mail. Os dados pessoais são protegidos conforme a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O TSE ainda não divulgou dados sobre o encaminhamento das denúncias recebidas até agora.

