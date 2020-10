Acre em fase amarela, motorista sequestrado e exonerações por Gladson; veja mais lidas

A nossa retrospectiva semanal está recheada de informações para você que não teve tempo de se conectar com os principais fatos da semana.

Separamos as matérias que mais repercutiram nas redes sociais para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Jovem morre com vários tiros após entrar em carro que pediu via aplicativo e família procura por adolescentes que desapareceram após culto evangélico

Um jovem identificado como José Rocha, com idade entre 20 e 25 anos, teve um fim trágico na noite deste domingo, dia 27, ao ser executado a tiros quando estava na companhia de um menor dentro de um carro que havia solicitado via aplicativo. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Joelma Costa da Silva, de 14 anos, e Sarah Souza Freitas, de 13 anos, estão desaparecidas desde o início da noite de domingo (27), em Rio Branco. Segundo informações repassadas por familiares, as jovens estavam em um culto religioso, no bairro Portal da Amazônia. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Sequestro de motorista de aplicativo tem desfecho de filme de ação e acreana Raíssa Barbosa já arrancou cabelo de mulher durante briga no Terminal Urbano

Um motorista de aplicativo viveu momentos de terror nesta terça-feira (29) ao ser sequestrado por dois homens e um adolescente de 16 anos. A ideia era usar o veículo para executar membros de uma facção rival, mas o plano foi frustrado por uma denúncia anônima. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Raissa Barbosa já tem sua história cravada na edição 12 do reality rural. E tudo promete daqui para frente, pois além de muito bonita, Raissa também é dona de uma personalidade forte e marcante. Em poucos dias já virou assuntos nos sites do país com polêmicas, discursões, desabafos, transtorno e agora possível romance com o digital Lucas Maciel. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Vídeo mostra monitorado sendo baleado e “aceitando Jesus” ao ser socorrido por pastor e secretário fala sobre túnel em presídio

Um vídeo gravado pelo circuito interno de uma residência mostra o momento em que criminosos em um carro de cor branco atiram contra um monitorado por tornozeleira na tarde desta terça-feira (29), na Rua Edmundo Pinto, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA. O secretário de estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, classificou como inusitada a tentativa de fuga no pavilhão K da Unidade de Regime Fechado nº 1, localizada no Complexo Penitenciário de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Motorista de app sequestrado é encontrado no AC e Gladson publica exoneração e nomeação em diretorias do Acreprevidência e Imac

No fim de manhã desta quinta-feira (1), o motorista de aplicativo Romerito Costa Almeida foi encontrado vivo, no bairro São Francisco, na Baixa da Colina, em Rio Branco, após ter sido sequestrado enquanto fazia uma corrida na Capital. CONFIRA NA ÍNTEGRA. O governador Gladson Cameli já publicou uma nova exoneração no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (1) e outra nomeação. Ambas as publicações se tratam de cargos de diretoria no Instituto Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência) e Instituto de Meio Ambiente e Análises Climáticas do Acre (Imac). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Leo de Brito e Pedro Longo são diplomados deputados federal e estadual pelo TRE e Acre permanece na faixa amarela pela 5ª vez consecutiva

Após cassação dos mandatos dos deputados federal Manoel Marcus e estadual Juliana Rodrigues, ambos do Republicanos, Leo de Brito (PT) e Pedro Longo (PV) tomaram posse das vagas na tarde desta sexta-feira (2), na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). CONFIRA NA ÍNTEGRA. O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 anunciou na tarde desta sexta-feira (2), em videoconferência, que as três regionais de saúde do Acre permanecerão por mais duas semanas na fase amarela (Atenção) em relação à pandemia de coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

