Acre ganha 170 novos ventiladores pulmonares do Ministério da Saúde

As entregas levam em conta a capacidade instalada da rede de assistência em saúde pública

O Sistema Único de Saúde (SUS) entregou nesta semana aos Estados mais de 11 mil ventiladores pulmonares.

O Acre ganhou 170 novos equipamentos para o atendimento de pacientes que necessitam de procedimentos de alta complexidade, como cirurgias oncológicas, ortopédicas, cardiológicas entre outras.

A aquisição destes é de responsabilidade dos estados e municípios. Mas, diante do cenário de emergência por conta da pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Saúde utilizou o seu poder de compra em apoio aos gestores locais do SUS.

As entregas levam em conta a capacidade instalada da rede de assistência em saúde pública – principalmente nos locais onde a transmissão está se dando em maior velocidade.

