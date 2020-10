Acre ocupa 14ª posição no ranque da taxa de mortalidade da covid-19

O Acre tem 75,6 óbitos por coronavírus para cada 100 mil habitantes, segundo dados do Ministério da Saúde obtidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

No ranque nacional, os acreanos ocupam a 14ª posição. No regional, fica na frente apenas do Tocantins, que tem taxa de mortalidade de 61,5. No Norte, a liderança é de Roraima, com taxa de 109,1, a segunda maior do país, atrás somente do Distrito Federal (110,3).

PUBLICIDADE

667 pessoas já perderam a vida para a covid-19 no Acre em pouco mais de seis meses de pandemia. O total de infectados é de 28,6 mil.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários