Acre registra redução de 40% no número de roubos e furtos de veículos

Dados do primeiro semestre foram divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública

Entre janeiro e junho deste ano, o Acre registrou redução de 40% no número de roubos e furtos de veículos em relação ao mesmo período de 2019. Os dados foram divulgados nesta semana no Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

No primeiro semestre de 2020, foram 696 roubos e furtos de automóveis contra 1.166 no ano passado. Essa foi a segunda maior redução do país, atrás apenas do Amapá (66,7% a menos).

A queda no índice foi uma tendência nacional. Apenas o Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia e Sergipe registraram alta nos números, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

