Acreano Weverton é convocado por Tite para a Seleção Brasileira nos próximos jogos

Dando continuidade ao projeto Copa do Mundo de 2022, Tite convocou a Seleção Brasileira na manhã desta sexta-feira, na sede da CBF, para os jogos contra Venezuela (em casa) e Uruguai (fora), nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente, pelas Eliminatórias. Os destaques ficam para as duplas de Palmeiras e Flamengo, com as novas chamadas de Weverton, Gabriel Menino, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, que estiveram nas primeiras rodadas, além do retorno de Vinícius Júnior, do Real Madrid.

As partidas serão disputadas no Morumbi e no Estádio Centenário – nesta ordem. Até aqui, o Brasil, líder, está com seis pontos em dois jogos, assim como a Argentina, que está uma posição atrás por conta do saldo de gols.

PUBLICIDADE

Veja a lista completa de convocados:

GOLEIROS



Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

LATERAIS



Danilo – Juventus

Gabriel Menino – Palmeiras

Renan Lodi – Atlético de Madrid

Alex Telles – Manchester United

ZAGUEIROS



Thiago Silva – Chelsea

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Éder Militão – Real Madrid

Rodrigo Caio – Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Casemiro – Real Madrid

Fabinho – Liverpool

Arthur – Juventus

Douglas Luiz – Aston Villa

Everton Ribeiro – Flamengo

Philippe Coutinho – Barcelona

ATACANTES

Neymar – Paris Saint-Germain

Everton – Benfica

Gabriel Jesus – Manchester City

Vinícius Júnior – Real Madrid

Roberto Firmino – Liverpool

Richarlison – Everton

Foto: Estadão Conteúdo

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários