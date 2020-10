Acusados pela morte do músico Raimundinho do Cavaco estão sendo julgados no AC

Raimundo Nonato Conceição, o Raimundim do Cavaco, foi assassinado a tiros

Adão Oliveira dos Santos e Jamesson Oliveira Souza estão sendo julgados nesta terça-feira (6), pelos assassinatos do músico Raimundim do Cavaco e do ambulante Ronilton da Silva Queiroz.

A sessão é realizada na 2° Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar.

Raimundo Nonato Conceição, de 54 anos, o Raimundinho do Cavaco, foi assassinado a tiros. O crime ocorreu na noite de 26 de maio do ano passado, na Travessa São Bento, Bairro Santa Inês.

Consta na denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual que o músico saiu de casa para comprar um churrasquinho, mas pouco tempo depois de chegar ao local, foi alvo dos tiros.

O alvo dos bandidos, segundo a Policia, era o ambulante Ronilton da Silva, que teria usado o músico como escudo humano. Na ação criminosa, os dois foram executados. Adão Oliveira e Jamesson Souza são acusados por duplo homicídio e por integrar organização criminosa.

