Adolescente tenta matar rivais, mas é baleado e comparsas acabam presos em Rio Branco

Após ser ferido, o rapaz entrou no carro e os bandidos fugiram, mas acabaram sendo interceptado pela Polícia Militar no bairro 6 de Agosto

Um adolescente de 16 anos foi baleado no abdômen, na noite desta quinta-feira (22), após tentar matar rivais na rua Lua Nova, no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, o adolescente saiu da região do Calafate na companhia de quatro comparsas em um carro modelo Gol de cor vermelho, para tentar matar rivais na Cidade Nova. Ao chegar no local, houve uma troca de tiros entres os criminosos e o adolescente saiu ferido por um tiro no abdômen.

Após ser ferido, o rapaz entrou no carro e os bandidos fugiram, mas acabaram sendo interceptado pela Polícia Militar no bairro 6 de Agosto, onde foram parados e presos. Por estar ferido, o adolescente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave.

A Polícia Militar encaminhou os outros quatro criminosos que estavam no veículo foram levados para a Delegacia de Flagrantes para a tomado das medidas cabíveis. As investigações do caso ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

