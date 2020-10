Agricultor e dona de casa são as ocupações com o maior número de candidatos no AC

Um dado curioso chama a atenção nas Eleições municipais deste ano: no Acre, a profissão com o maior número de candidatos é a de agricultor. Ao todo, 311 pessoas registraram a candidatura comunicando que exercem essa função. A informação é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em seguida, aparecem as donas de casa, com 146 registros, seguidas por servidores públicos municipais (137). Dos mais de 3 mil candidatos, 119 informaram que já exercem a função de vereador, ou seja, disputarão a reeleição. O mesmo número contempla o de empresários.

PUBLICIDADE

Cento e quinze professores do ensino fundamental tentarão um mandato eletivo no dia 15 de novembro. Veja a seguir mais números:

Administrador, 29; advogado, 19; agente de saúde e sanitarista , 28; aposentado, 46; cabeleireiro e barbeiro, 21; comerciante, 54; carpinteiro, marceneiro e assemelhados, 15; engenheiro, 15; estudante, bolsista, estagiário e assemelhados , 59; gari, 9.

(Foto: Jornal Contábil)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários