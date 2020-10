Aleac dará posse a Pedro Longo e irá declarar perda de mandato de Juliana

Será realizado nesta terça-feira (6) durante a sessão ordinária virtual, a leitura em cumprimento do ofício n. 288 de 2020, da Presidente do TRE, Desembargadora Denise Bonfim, “declarando a perda do mandato da deputada estadual Juliana Rodrigues de Oliveira”.

Após lida e publicada a ata da mesa, será comunicado e dada a posse do novo ocupante da cadeira, o juiz aposentado Pedro Longo, que se efetivará através de juramento.

Segundo informações, a posse ocorrerá ao meio dia, após encerramento da sessão, no centro do Plenário, com a participação dos deputados na plataforma on-line.

