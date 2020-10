Alice no País das Maravilhas ganhará nova adaptação na Netflix

A atriz Sabrina Carpenter, de Dançarina Imperfeita e Crush à Altura, produzirá e estrelará uma nova versão musical de Alice no País das Maravilhas pela Netflix, segundo informações do The Hollywood Reporter.

Descrito como uma “versão contemporânea” da história de Lewis Carrol, o musical moderno envolverá um festival de música intitulado Wonderland (País das Maravilhas, em tradução livre). PUBLICIDADE A atriz produzirá o longa através da Alloy Entertainment, responsável também pela série You no streaming. Ainda não há mais detalhes sobre elenco ou data de estreia da trama.

