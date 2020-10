Almoço, reunião com pastores e caminhadas: confira agenda dos candidatos à Prefeitura

Os candidatos à Prefeitura de Rio Branco divulgaram por meio da assessoria de imprensa a agenda de campanha desta quinta-feira (1).

As assessorias de Socorro Neri (PSB) e Jarbas Soster (Avante) não informaram agenda. Jamyl Asfury (PSC) tratará, na parte da manhã, de assuntos relacionados à campanha eleitoral, além de confecção de material. Na parte da tarde, haverá reunião com pastores.

O tucano Minoru Kinpara (PSDB) deverá realizar na parte da manhã a gravação de programa para TV. Das 16h às 18h, está agendado uma caminhada no Carandá, cuja concentração será na Praça do Carandá.

A agenda do candidato a prefeito de Rio Branco, Daniel Zen (PT), inicia com o sindicato dos Urbanitários. O almoço será na baixada da Sobral e, na parte da tarde, seguirá com agendas internas, e finaliza o dia reunido com professores.

A assessoria de Roberto Duarte (MDB) informou que o candidato realizará uma gravação do material de campanha, reunião com empresários, além de bate-papo com universitários na parte da manhã. Já no período da tarde, o emedebista tem participação no Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, reunião com candidatos a vereador e, à noite, estão agendadas visitas a apoiadores.

Tião Bocalom (Progressistas) terá uma agenda na zona rural da Capital.

