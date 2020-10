Andressa Urach desabafa: “Descobri que não tenho chamado pra ser pastora”

View this post on Instagram

Vejo tantos juízes nesse mundo, julgando os pecados dos outros como se nunca tivessem pecado! As pessoas erram sim, existem leis para punir certos erros. Mas sou contra a justiça com as próprias mãos. Contra o cancelamento das pessoas, contra qualquer tipo de incentivo ao ódio. Sobre o que o Robinho fez. Ele errou sim e ele é humano, vai pagar judicialmente por isso, mas quem somos nós para apontar ele? Você nunca errou e nunca vai errar? Te acha menos pecador que ele? Quem vc pensa que é? Deus? Que cada um aprenda a cuidar da sua própria vida e parem de julgar as pessoas, comece você a ajudar e fazer o bem, em vez de levar ainda mais o outro para o fundo do poço. Pecado é o que sai da boca do homem. Pecado é vc julgar o outro, não somos nada nesse mundo e ninguém é melhor que ninguém. Então menos hipocrisia e mais empatia e amor ao próximo. Respeito é fundamental! Se o maior pecador que vc conhece não é você, então você precisa se conhecer.