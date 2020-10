Anitta fala sobre relacionamento aberto e revela trisal com alemães: “Tudo”

“Queria isso, mas pessoas têm apego e eu não, tá bom. Gosto do boy ou girl sendo feliz com quem quiserem. Eu tenho dificuldade”, explicou ela, que está solteira desde o fim do namoro com o apresentador Gui Araújo.

Sobre o trisal com alemães, a cantora deu detalhes. “Eu tive relacionamento com dois alemães. Conheci um no Tinder e o amigo dele era muito gato! Aí falei: ‘seu amigo também é incrível. Vamos namorar nós três?’. Fomos nós três pro restaurante, namorando juntos. Povo não entendia nada. Eu abraçava um, dava mão pra um, dava mão pra outro… Eles toparam, foi tudo! Eles iam vir pro Brasil, mas veio a pandemia… A gente tem um grupo, que chama ‘the babies’ [os bebês]”.

Fred também disse que ele e Boca Rosa também estão em um tipo de relacionamento aberto. “A gente não usa relacionamento aberto, mas cada um tem sua vida. Cada um tem trampo, amigos, sua vida, e a gente não abre mão disso. A gente tá numa transição de gerações. A gente vê o que funciona pra gente e fez o relacionamento do zero. A gente deu sorte/competência de se encontrar num momento em que a gente pensava igual”, explicou Fred.