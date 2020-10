Antônio Fagundes detona Regina Duarte por trabalho no governo Bolsonaro

Graciela Rivero, ex-esposa do ator Carlos Villagrán, intérprete do Quico, divulgou fotos raras e até então inéditas com os atores veteranos

O ator Antônio Fagundes decidiu falar mais uma vez a respeito do governo de Jair Bolsonaro. O famoso concedeu uma entrevista à jornalista Sonia Racy, do jornal O Estado de S. Paulo, e afirmou não ter pena dos atores que aceitam trabalhar com o político.

“Tenho pena de atores que aceitam esse tipo de coisa. Eles não têm a menor noção de como funciona aquilo ali. Não é uma novela, é um circo com regras próprias. E dependendo do governo, as regras são mais loucas ainda”, disparou ele. Embora Fagundes não tenha citado nomes, Regina Duarte foi secretária especial de Cultura, cargo hoje ocupado por Mário Frias. “Agora, não tenho pena não de quem aceita trabalhar neste governo atual. Tenho até um pouco de raiva”, continuou. PUBLICIDADE O ator comentou na sequência se acabou incomodado com alguma medida específica do atual governo. “Começaram a fazer uma campanha de que os artistas mamavam nas tetas do governo. Você já percebia aí uma coisa de mau-caratismo”, diz. “Eles eram contra a Lei Rouanet. Todo o patrimônio histórico brasileiro está sendo dilapidado, as sinfônicas não estão podendo sobreviver, calaram os circos. E espere: vão destruir também o cinema”, continua o famoso.

