Apoiadores, eleitores e militantes fazem grande carreata com Socorro Neri na Baixada

Uma grande carreata liderada pela prefeita e candidata à reeleição, Socorro Neri, percorreu na manhã deste sábado toda a regional da Baixada da Sobral, a mais populosa da capital acreana.

A concentração foi realizada a partir das 7h da manhã na Avenida Sobral em frente à Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa). Socorro Neri fez o percurso em carro aberto e ao lado do companheiro de chapa e candidato à vice-prefeito, o advogado Eduardo Ribeiro.

Sobral, João Eduardo, Bahia, Palheiral, Boa União, Aeroporto Velho, Pista, Ginásio Coberto, por onde passou Socorro Neri foi muito bem recebida pela população que demonstrou apoio a continuidade de seu trabalho no comando da maior cidade do estado. Nem mesmo a chuva fina e o friozinho foram capazes de desmobilizar militantes, simpatizantes e os moradores da região que já fizeram deste um dos maiores atos da Eleição 2020 em Rio Branco.

Em uma das paradas durante a carreata, Socorro Neri disse que estava muito grata com tanto apoio e mensagens de incentivo que recebeu. “Gratidão, é o que tenho a dizer a todos vocês. Obrigada pela compreensão do nosso trabalho e o entendimento do tamanho da responsabilidade que é governar nossa cidade. Vamos juntos até nossa vitória no dia 15 de novembro para fazermos mais e chegarmos aonde ainda não foi possível”, disse a prefeita.

Depois de passar por toda a regional, a carreata terminou por volta das 11h da manhã também em frente à Ceasa, ponto de partida.

