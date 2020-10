Após infecção em jogadores, partida do Rio Branco é adiada para segunda-feira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) cancelou a partida entre Bragantino e Rio Branco, marcada para este domingo (18) pelo Campeonato Brasileiro da série D.

O pedido foi feito pela diretoria do clube acreano, após 17 jogadores do elenco e cinco membros da comissão técnica passarem mal.

Depois do jantar de sábado (17), atletas e membros da comissão tiveram vômito e febre. Todos foram encaminhados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bragança.

Na madrugada deste domingo, o elenco recebeu alta. O presidente da Federação de Futebol do Estado, Antônio Aquino Lopes, confirmou que o confronto foi transferido para segunda-feira (19).

O jogo pela sétima rodada será as 15 horas no Estádio Diegão em Bragança, no interior do Pará.

