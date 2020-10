Após separação, irmão de Andressa Suita alfineta cantor Gusttavo Lima

"Surpresa nenhuma", disse Alexandre sobre o fim do relacionamento da irmã com o sertanejo

O irmão de Andressa Suita se pronunciou nas redes sociais sobre a separação de sua irmão com Gusttavo Lima, noticiada na manhã desta sexta-feira (09). “Surpresa nenhuma. Mas rezo e torço pela família, afinal, o que interessa é a felicidade dos meninos. Tio está aqui para ensinar a ser homem, relaxa!”, escreveu Alexandre Suita.

Segundo informações de Leo Dias, o ex-cunhado não tinha uma relação amigável com o sertanejo. Gusttavo confirmarou a separação também à coluna do jornalista: “Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição”.

