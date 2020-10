Após vitória por goleada treinador do Rio Branco e demitido pelas redes sociais

“Anunciamos que Celso Teixeira não é mais o treinador do Estrelão. Decisão foi tomada após uma reunião ainda pouco no CT José de Melo"

No futebol existe uma máxima de que o técnico vive de resultados. Se vencer, permanece no comando da equipe. Agora, em caso de derrotas, a demissão é certa. O Rio Branco, atual vice-campeão acreano, contrariou essa regra.

Um dia após o time golear o Ji-Paraná por 4 a 1, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da série D, o técnico Celso Teixeira foi desligado pela diretoria do clube. O anuncio foi feito na tarde desta quinta-feira (15) pelas redes sociais.

“Anunciamos que Celso Teixeira não é mais o treinador do Estrelão. Decisão foi tomada após uma reunião ainda pouco no CT José de Melo. Mais informações serão divulgadas em nossas redes”, diz o comunicado.

De acordo com fontes, as constantes cobranças do treinador à diretoria do Rio Branco teriam aborrecido os dirigentes. Por outro lado, a demissão teria agradado o elenco, que não treinou na tarde desta quinta-feira.

O clube vai analisar alguns nomes para anunciar o novo treinador, mas o Rio Branco já retorna ao campo no próximo domingo (18) para enfrentar o Bragantino do Pará. [Foto de capa: Cedida]

