Artista plástica contrai covid-19 e diz que se contaminou no Tardezinha

A artista plástica Natasha Mesquita informou no seu Instagram que foi diagnosticada com covid-19 e disse ter certeza que foi infectada no bar e restaurante Tardezinha.

“Certeza que eu peguei no Tardezinha, porque eu e mais umas quatro pessoas que também estavam lá também pegaram”, postou em seus stories.

Ela mostrou um print em que um seguidor afirma também ter se contaminado no local. Eles frequentaram o espaço no mesmo dia.

“O tanto de gente vindo falar aqui que também pegou no Tardezinha! Vocês não têm noção. A galera prefere ficar calada por medo do julgamento. Porém entendam, quando vocês falam, vocês alertam outras pessoas”, publicou.

Ela disse que sentiu muita dor de cabeça, mas já está bem melhor, restando apenas a falta de olfato e paladar como sintomas. Sua filha pequena também pode ter sido infectada, pois sentiu os sinais da covid-19, mas ainda não fez o exame.

O proprietário do bar, conhecido como Neto Show, comentou o assunto. “Engraçado que não tenho nenhum funcionário afastado, equipe toda trabalhando! Era impossível eles, ou minha família, que está todos os dias lá, não terem pego no mesmo dia! Mas tem gente que quer seguidor de todas as formas!”.

O grupo tardezinha informa que vem seguindo todos os protocolos da vigilância sanitária, disponibilizando tapetes sanitarizantes e álcool em gel na entrada do estabelecimento, álcool em gel em todas a mesas, distanciamento entre mesas e adesivos que demarcam o espaço mínimo entre as pessoas em seu buffet self-service. Que possui um recepcionista que realiza o teste de temperatura de seus clientes. Que todos os seus colaboradores trabalham devidamente testados e usando máscaras. Que limitou os acesso de pessoas seguindo as recomendações da normas municipais. Que a partir da liberação de música ao vivo, realiza também a proteção e distanciamento dos músicos e clientes. Afirma por fim, Que a mesma preocupação que tem com seus clientes, o grupo tardezinha tem com seus colabores.

