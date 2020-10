Atacante vê Rio Branco-AC dominante em clássico apesar de empate

O Rio Branco-AC chegou ao terceiro empate consecutivo por 0 a 0 no Campeonato Brasileiro da Série D, desta vez contra o Galvez, nesse domingo (4), na Arena Acreana, na capital do Acre, pela quarta rodada do grupo 1.

O Estrelão até teve boas chances de vencer o confronto, inclusive a mais clara de todo o jogo, aos 50 minutos do segundo tempo, que foi desperdiçada duas vezes seguidas dentro da pequena área, na segunda com o goleiro já caído dentro do gol. No entanto, falhou nas conclusões.

Para o atacante Rodrigão, apesar de não conquistar os três pontos, o Alvirrubro dominou o clássico.

Ele destaca que o Rio Branco-AC continua invicto na competição e já mira o próximo desafio, contra o Vilhenense-RO, na quinta rodada.

– Infelizmente, a gente saiu com mais um empate num jogo que a gente dominou inteiro, literalmente. Mas agora é não baixar a cabeça que a gente tá no caminho certo. A gente está invicto no campeonato, apesar de ter três empates e uma vitória. Vamos ver o que o professor Celso (Teixeira) tem pra nos dizer nessa semana. Uma semana cheia, longa de trabalho e de treinos para que a gente possa chegar no domingo e possa impor nosso ritmo de jogo como estamos impondo nos jogos e, se Deus quiser, sair com o resultado positivo – diz.

