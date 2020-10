Aumentam as internações em leitos clínicos para pacientes com covid-19 no Acre

As ocupações de leitos clínicos por pacientes com covid-19 no Acre saltaram de 89 nesta quinta-feira (29) para 96 nesta sexta (30). O crescimento foi de quase 8%. As informações são do Boletim Informativo de Assistência à Saúde da Sesacre.

Um em cada quatro leitos clínicos destinados a pessoas acometidas pelo coronavírus está ocupado. O total disponível em todo o estado é de 352.

Por outro lado, a ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) diminuiu 14%. Na quinta, havia 28 pessoas internadas. No dia seguinte, o número caiu para 24. A taxa de ocupação é de 26,7%.

Até o momento, já são 30,7 mil infectados no Acre. O número de óbitos é de 693.

