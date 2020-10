Auxílio emergencial: 5,2 milhões recebem nesta terça; veja quem tem direito

PUBLICIDADE

Os pagamentos foram feitos da mesma forma no caso da segunda parcela extra no valor de R$ 300 para os beneficiários do Bolsa Família . Ao todo, mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no programa foram consideradas elegíveis para a segunda parcela extra do auxílio emergencial, com valor cortado ao meio.

Confira os calendários do auxílio nesta terça

Bolsa Família:

19 de outubro: NIS final 1;

20 de outubro: NIS final 2;

21 de outubro: NIS final 3;

22 de outubro: NIS final 4;

23 de outubro: NIS final 5;

26 de outubro: NIS final 6;

27 de outubro: NIS final 7 ;

28 de outubro: NIS final 8;

29 de outubro: NIS final 9; e

30 de outubro: NIS final 0.

Ciclo 2 – depósitos (calendário já encerrado):

28 de agosto – nascidos em janeiro;

2 de setembro – nascidos em fevereiro;

4 de setembro – nascidos em março;

9 de setembro – nascidos em abril;

11 de setembro – nascidos em maio;

16 de setembro – nascidos em junho;

18 de setembro – nascidos em julho;

23 de setembro – nascidos em agosto;

25 de setembro – nascidos em setembro;

28 de setembro – nascidos em outubro e novembro; e

30 de setembro – nascidos em dezembro.

Ciclo 2 – saques e transferências:

19 de setembro – nascidos em janeiro;

22 de setembro – nascidos em fevereiro;

29 de setembro – nascidos em março;

1º de outubro – nascidos em abril;

3 de outubro – nascidos em maio;

6 de outubro – nascidos em junho;

8 de outubro – nascidos em julho;

13 de outubro – nascidos em agosto;

15 de outubro – nascidos em setembro;

20 de outubro – nascidos em outubro;

22 de outubro – nascidos em novembro; e

27 de outubro – nascidos em dezembro .

Novos pagamentos nesta semana

Além das liberações aos integrantes do Bolsa Família e o fim do Ciclo 2 com os saques dos nascidos em dezembro, esta semana tem mais pagamentos do auxílio.

A Caixa volta a liberar o Ciclo 3 e ainda começa os pagamentos do Ciclo 4. Até sexta-feira (30), todos os dias têm novas liberações do auxílio.

Na quarta (28), há depósitos do Ciclo 3 para nascidos em outubro; na quinta (29), depósitos do Ciclo 3 para nascidos em novembro; e na sexta-feira (30), se inicia Ciclo 4, com depósito para nascidos em janeiro. No caso dos integrantes do Bolsa Família, os pagamentos seguem a ordem do último dígito do NIS. Nesta quarta, recebem os de NIS final 8; na quinta, final 9; e, na sexta, para encerrar a atual etapa, os de final 0.