Auxílio emergencial: Caixa inaugura pagamento do benefício aos domingos; veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal (CEF) fará pagamentos do auxílio emergencial pela primeira vez aos domingos neste dia 11 e vai depositar alguma parcela do benefício (da primeira até a sexta) para 3,8 milhões de trabalhadores nascidos em maio.

Desde o começo da pandemia do novo coronavírus, o banco teve que começar a abrir aos sábados para atender os públicos do auxílio emergencial e do FGTS emergencial. Agora, com a extensão do pagamento do auxílio e o calendário apertado (tudo deve ser pago até 31 de dezembro), a CEF vai usar também os domingos para fazer os depósitos em Conta Poupança Social Digital.

Curiosamente, neste fim de semana, a Caixa informa que não vai abrir agências no sábado (10) e nem na segunda-feira (12), feriado nacional. O banco reabre na terça-feira (13), quando vai permitir o saque do auxílio emergencial para 4 milhões de beneficiários nascidos em agosto.

Veja quem recebe o auxílio emergencial neste domingo (11) e o que será pago

– 2,3 milhões de pessoas recebem a sexta parcela do auxílio de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família)

– 1,5 milhão de beneficiários recebem alguma parcela – da primeira até a quinta – do auxílio de 600 (R$ 1,2 mil para mães chefes de família)

Neste domingo (11), 3,8 milhões de nascidos em maio vão ter depositada em Conta Poupança Social Digital alguma parcela do auxílio emergencial (da primeira até a sexta). Destes, 2,3 milhões de pessoas que receberam a primeira parcela em abril vão receber a sexta parcela no valor de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família).

Também aniversariantes de maio, 1,5 milhões de trabalhadores vão ter depositada alguma das cinco primeiras parcelas de R$ 600 (1,2 mil para mães chefes de família).

Vale lembrar que todos os beneficiários que recebem hoje vão ter a quantia depositada em Conta Poupança Social Digital e podem movimentar o dinheiro via aplicativo Caixa Tem para o pagamento de contas e para fazer compras.

Para sacar ou transferir o dinheiro para outra conta, vão ter de esperar a data de liberação definida nos calendários de saque pelo Ministério da Cidadania (veja calendário completo de depósitos e saques abaixo).

Veja quantas parcelas do auxílio de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família) você vai receber:

– Quem recebeu a primeira parcela em abril terá direito a mais quatro parcelas

– Quem teve o auxílio aprovado em maio vai receber mais três parcelas

– Quem recebeu a primeira parcela em junho ganha mais duas parcelas

– Quem recebeu a primeira parcela em julho vai receber só mais uma parcela

O Ministério da Cidadania divulgou o calendário da extensão do auxílio emergencial de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família) para os beneficiários que não estão no programa Bolsa Família e definiu todas as datas para o pagamento do benefício até dezembro.

O governo manteve o sistema de pagamentos e saques por ciclos e por mês de nascimentos dos beneficiários, mas alterou os ciclos 3 e 4 e criou os ciclos 5 e 6 (veja calendários completos clicando aqui). O calendário de depósitos vai até 29 de dezembro e o de saques e transferências vai até 27 de janeiro de 2021.

Outra mudança é que nem todos os beneficiários considerados elegíveis nas cinco primeiras parcelas vão receber todas as parcelas do auxílio residual: 27 milhões de pessoas vão receber alguma das quatro parcelas da ajuda de R$ 300 ou R$ 600.

Os novos critérios foram definidos pelo governo e publicados na Medida Provisória publicada em 2 de setembro e endureceram as regras para as novas parcelas do auxílio.

