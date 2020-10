Auxílio emergencial: Caixa pagará seis parcelas esta semana; veja o calendário

As cinco parcelas iniciais serão de R$ 600 e a sexta será paga já no novo valor de R$ 300

Nos próximos dias, a Caixa Econômica Federal fará pagamentos e liberações de saque das seis primeiras parcelas do auxílio emergencial, concedido pelo governo federal com o intuito de amenizar os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus.

As cinco parcelas iniciais serão de R$ 600 e a sexta será paga já no novo valor de R$ 300. Mães solo recebem o dobro.

PUBLICIDADE

De acordo com o calendário, receberá esta semana somente quem se cadastrou pelo site ou aplicativo da Caixa ou é inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

Os inscritos no Bolsa Família já tiveram acesso à a sexta parcela e se preparam para receber a sétima, a partir do próximo dia 19 – veja o cronograma completo no fim da matéria.

Confira abaixo o calendário da semana:

Segunda-feira (5/10) : a Caixa fará o crédito em conta de diferentes parcelas a quem se cadastrou pelo site ou aplicativo ou é inscrito no CadÚnico e nasceu em fevereiro;

: a Caixa fará o crédito em conta de diferentes parcelas a quem se cadastrou pelo site ou aplicativo ou é inscrito no CadÚnico e nasceu em Terça-feira (6/10) : será liberado o saque em dinheiro de diferentes parcelas a quem se cadastrou pelo site ou aplicativo ou é inscrito no CadÚnico e nasceu em junho ;

: será liberado o saque em dinheiro de diferentes parcelas a quem se cadastrou pelo site ou aplicativo ou é inscrito no CadÚnico e nasceu em ; Quarta-feira (7/10) : a Caixa fará o crédito em conta de diferentes parcelas a quem se cadastrou pelo site ou aplicativo ou é inscrito no CadÚnico e nasceu em março;

: a Caixa fará o crédito em conta de diferentes parcelas a quem se cadastrou pelo site ou aplicativo ou é inscrito no CadÚnico e nasceu em Quinta-feira (8/10) : será liberado o saque em dinheiro de diferentes parcelas a quem se cadastrou pelo site ou aplicativo ou é inscrito no CadÚnico e nasceu em julho ;

: será liberado o saque em dinheiro de diferentes parcelas a quem se cadastrou pelo site ou aplicativo ou é inscrito no CadÚnico e nasceu em ; Sexta-feira (9/10): a Caixa fará o crédito em conta de diferentes parcelas a quem se cadastrou pelo site ou aplicativo ou é inscrito no CadÚnico e nasceu em abril

No momento, a Caixa Econômica Federal realiza créditos em conta do ciclo 3 do auxílio emergencial, ao mesmo tempo em que libera saques referentes ao ciclo 2. Consulte abaixo o calendário de ambos os ciclos.

Calendário do auxílio emergencial

Ciclo 2

Quem recebeu a primeira parcela em abril recebe a quinta parcela

Quem recebeu a primeira parcela em maio recebe a quarta parcela

Quem recebeu a primeira parcela em junho recebe a terceira parcela

Quem recebeu a primeira parcela em julho recebe a segunda parcela

Quem foi aprovado recentemente recebe a primeira parcela

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 28/ago 19/set Fevereiro 02/set 22/set Março 04/set 29/set Abril 09/set 1º/out Maio 11/set 03/out Junho 16/set 06/out Julho 18/set 08/out Agosto 23/set 13/out Setembro 25/set 15/out Outubro 28/set 20/out Novembro 28/set 22/out Dezembro 30/set 27/out

Receba notícias sobre o auxílio emergencial pelo Telegram

Ciclo 3

Quem recebeu a primeira parcela em abril recebe a sexta parcela

Quem recebeu a primeira parcela em maio recebe a quinta parcela

Quem recebeu a primeira parcela em junho recebe a quarta parcela

Quem recebeu a primeira parcela em julho recebe a terceira parcela

Quem recebeu a primeira parcela em agosto recebe a segunda parcela

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 30/set 7/nov Fevereiro 5/out 7/nov Março 7/out 14/nov Abril 9/out 21/nov Maio 11/out 21/nov Junho 14/out 24/nov Julho 16/out 26/nov Agosto 21/out 28/nov Setembro 25/out 28/nov Outubro 28/out 1º/dez Novembro 29/out 5/dez Dezembro 1º/nov 5/dez

Veja também: calendário completo de todas as parcelas do auxílio emergencial

Bolsa Família

Quem é do Bolsa Família, recebe de acordo com o mesmo calendário do programa nacional de renda. Confira abaixo as datas previstas para pagamento das próximos parcelas do auxílio emergencial, já no valor de R$ 300.

Final do NIS 7ª parcela 8ª parcela 9ª parcela 1 19/10 17/11 10/12 2 20/10 18/11 11/12 3 21/10 19/11 14/12 4 22/10 20/11 15/12 5 23/10 23/11 16/12 6 26/10 24/11 17/12 7 27/10 25/11 18/12 8 28/10 26/11 21/12 9 29/10 27/11 22/12 0 30/10 30/11 23/12 Fonte: Governo Federal

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários