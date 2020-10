Auxílio Emergencial: Confira quem recebe sétima parcela do benefício nesta terça

O calendário do auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal é de R $ 600, suspenso na sexta-feira (16) e tem o retorno na terça (20).

Para os beneficiários cadastrados no site, app e CadÚnico, os saques serão feitos no ciclo 2 e terá início o pagamento do atendimento emergencial no ciclo 3.

PUBLICIDADE

Os beneficiários do Bolsa Família passaram a receber uma segunda parcela do auxílio emergencial na segunda-feira (19), (R $ 300 ou R $ 600 para mães chefes), também conhecida como ‘sétima parcela’ do auxílio emergencial, na terça (20), os pagamentos continuam.

O cronograma do auxílio emergencial de R$ 300 para os beneficiários cadastrados no aplicativo ou no site e no Cadastro Único (CadÚnico) foi retomado na sexta-feira (16), e ficará suspenso até quarta-feira (21).

Os recursos podem ser transferidos através do app Caixa Tem, graças a ele, é possível pagar episódios e fazer compras na internet e em máquinas de venda automática em mais de 1 milhão de pontos de venda.

Para quem já teve saques, os valores também podem ser repassados ​​nas agências.

BOLSA FAMÍLIA

Na terça-feira (20), eles recebem os beneficiários com um número de identificação (NIS) que termina em 2.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Calendário de atendimento emergencial de R$ 300 para beneficiários cadastrados no aplicativo ou no site e no Cadastro Único (CadÚnico), com pagamento da primeira parcela (sexta parcela do auxílio emergencial), suspenso na quinta-feira (15), e com retorno na sexta-feira (16).

A próxima data é quarta-feira (21), esse dinheiro é pago aos beneficiários que já receberam 5 parcelas de R$ 600 de Auxílio Emergencial desde abril.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários