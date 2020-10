Auxílio emergencial é pago a 3,3 milhões nesta segunda. Veja quem recebe

Desse total, 1,2 milhão de pessoas recebem o auxílio de R$ 600 (ou de R$ 1,2 mil, em caso de mulher chefe de família). O valor é referente a uma das cinco primeiras parcelas do benefício emergencial.

Além desses, a Caixa Econômica paga o auxílio emergencial extensão de R$ 300 (ou de R$ 600, em caso de mãe chefe de família) a 2,2 milhões de beneficiários, que, na prática, receberam a primeira cota em abril.

Em ambos os casos, são informais, autônomos, desempregados e MEIs que se cadastraram no aplicativo ou site, ou que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) – ou seja, que não recebem o Bolsa Família.

O crédito será feito na conta Poupança Social digital. O dinheiro deverá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Neste primeiro momento, o auxílio ficará limitado ao uso digital, como pagamentos de boletos e contas.

As opções de saque e transferência, que, a priori, não estão disponíveis, serão liberadas para os nascidos em fevereiro, apenas a partir de 7 de novembro. Na ocasião, será possível sacar também o dinheiro do quarto ciclo.

O cronograma está organizado de acordo com o mês de nascimento, independentemente de qual número da cota do auxílio será paga. Confira os calendários de depósitos e saques do terceiro e do quarto ciclos:

