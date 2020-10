BBB21: Edição será a mais longa da história e terá anônimos e famosos novamente

A Globo anunciou nesta sexta-feira (23) que o Big Brother Brasil 21 será o mais longo da história, com 100 episódios entre janeiro e maio do próximo ano. A fórmula do sucesso será repetida: mais uma vez o programa confinará famosos e anônimos na casa.

O anúncio foi feito em um evento virtual para anunciar os produtos da grade da emissora para o ano de 2021. A última edição do Big Brother Brasil contou com 23 marcas anunciantes de 90 ações de publicidade, a intenção para a próxima edição é aumentar os tipos e custos de inserção de oferta para os anunciantes.

O BBB20 foi um sucesso absoluto de público, incluindo a maior audiência das últimas quatro edições em março e o paredão entre Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez, que teve 1,5 bilhão de votos, a maior marca da história .

As inscrições para o BBB21 já foram encerradas.

