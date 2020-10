Bocalom diz que ramais irão funcionar de inverno a verão, caso vença eleição

Quando o assunto foi infraestrutura no debate com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco, promovido pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre (Sinspjac), Tião Bocalom (Progressista) abordou seu compromisso com a Zona Rural da Capital.

“O prefeito precisa ser da Zona Urbana e também da Zona Rural”, defendeu.

Bocalom disse que o seu compromisso é fazer com que todos os ramais da Zona Rural de Rio Branco funcionem de inverno a verão.

“Para facilitar a vida das pessoas que estão distantes do centro de Rio Branco. É sobre acesso à Saúde, à Educação e a tudo aquilo que o município ofereça”, explicou.

