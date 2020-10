Bocalom e Marfisa recebem adesão de moradores de diversos bairros da capital

A campanha do candidato à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), e da candidata à vice, Marfisa Galvão (PSD), ganha cada vez mais apoio popular nos diversos bairros da capital. Ao longo da sexta-feira, 16, em caminhadas realizadas nos bairros Cidade Nova, Quinze e na Baixada da Sobral, eles receberam a adesão de milhares de pessoas na campanha eleitoral. Esperança e vontade de uma gestão eficiente fazem os populares se unirem a dupla.



Tanto o progressista quanto a social democrata mantêm diálogos diretos com os moradores das diversas comunidades da maior cidade do Acre. No caminho, eles escutam os anseios da população, dialogam sobre a melhor forma de viabilizar as soluções necessárias, apresentam as ideias que têm para melhorar a vida das pessoas e colhem as sugestões dadas para aperfeiçoar ainda mais o Plano de Governo elaborado para a gestão 2021-2024 em uma eventual gestão.

“Não tenho dúvida nenhuma, fui sempre bem votado na região do 15, Cidade Nova e Baixada da Sobral. Mais uma vez voltei nestes locais para rever amigos, conversas com as pessoas e entender melhor os problemas que prejudicam as pessoas. Essas andanças junto com Marfisa foram um espetáculo à parte, com o apoio da grande maioria. Foi possível ver, aqui, que vamos vencer esta eleição. As pessoas nos recebem com carinho, emoção e isso me deixa feliz”, afirmou Bocalom.

O candidato ainda participou de reunião com empresários e trabalhadores de diversos segmentos da economia local. Eles puderam debater propostas que buscam gerar emprego e renda para a população. Marfisa comentou que o contato direto com a população dá uma dimensão real do desejo de mudança. “As caminhadas foram ótimas, todos abraçam nossa campanha. Acredito que Bocalom será nosso prefeito. As pessoas precisam de um bom gestor e ele tem essa qualidade”.

