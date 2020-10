Bom diálogo e trabalho reconhecido: Neri40 reúne com produtores do Quixadá

Iniciando as agendas de campanha da tarde deste sábado, 17, Socorro Neri40 reuniu com produtores da Regional do Quixadá. Acompanhada do vereador e candidato à reeleição, Antonio Morais, Neri40 ouviu os produtores do Colibri, Boa Água, Limoeiro, Oriente, Preferência e Serrinha, que agradeceram o trabalho realizado ao longo do últimos dois anos.

“Quando trabalhamos da forma correta, a gente vai criando condições de olhar para o futuro com esperança. É essa a esperança que venho compartilhar com vocês, que vocês nos deem esse voto de confiança e esperança em dias melhores. Que certamente nós teremos dias melhores com esse trabalho feito dessa forma diferente”, explanou Neri40 após ouvir as demandas dos produtores.

Entre as demandas da Regional, os produtores pediram a Neri40 que siga fortalecendo a agricultura familiar, no apoio com equipamentos agrícolas e melhorias nos ramais.

“Basta falar com os produtores para ver que estão felizes com os trabalhos feitos. Principalmente com a entrega das pontes que ajuda na escoação dos produtos. Eles sabem que ela pode fazer muito mais se for reeleita” ponderou Antonio Morais.

De promessa a sonhos realizados

“Sabe, a gente vivia ilhado. Durante anos, ouvimos a promessa das pontes de concreto da Estrada do Quixadá, muito importante para gente escoar a produção. Ela fez (se referindo a Neri40). Tenho certeza que se ela for reeleita, vai fazer muito mais. Sem falar no atendimento de saúde, onde a agente de saúde vem até a gente. Só temos a agradecer esse trabalho muito bom na zona rural”, comentou Benedita de Oliveira, presidente da Associação de Produtores Rurais Colibri.

A Comunidade do Colibri tem como forte a produção de banana, cupuaçu, laranja, melancia e outras frutas. De acordo com produtores, a escoação da produção que gera o sustento das 220 famílias melhorou com a entrega das pontes.

“Ao longo desses dois anos assumindo a Prefeitura, ela vem fazendo um ótimo trabalho na agricultura familiar, muito importante para nós produtores. A gente espera que seja reeleita e que fortaleça ainda mais a agricultura familiar”, ressaltou o Leandro Medeiros, presidente da Associação Pé no Chão, no Projeto de Assentamento Boa Água, que tem aproximadamente 300 famílias, que produzem hortaliça e mandioca.

Leandro lembrou também do apoio de Neri para que projetos ganhem vida. “A Socorro Neri40 vem apoiando os projetos, como a agroindústria de goma. Ela trabalha todo dia e faz acontecer, não tem como não gostar”, disse.

