Bonner, Giane e Nicole Bahls: veja características do signo de Escorpião

Começou o ciclo de Escorpião. Vistos como traiçoeiros, os nativos deste signo muitas vezes são temidos. No entanto, essa reputação é infundada. A coluna procurou a astróloga Marcia Fervienza para desmistificar os segredos que envolvem os escorpianos e revelar suas verdadeiras características. “Apesar de levarem a fama de vingativos, os escorpianos são as pessoas mais capazes de entender e lidar com a sombra dos outros”, diz ela.

“Os escorpianos são conhecidos por seu olhar penetrante e sua capacidade de descobrir até mesmo aquilo que você ainda não sabe sobre si mesmo. Este é um dos signos mais intensos do Zodíaco, e, por ser do elemento água, é profundamente emocional e apaixonado”, explica a astróloga. A coluna lembrou de pai e filho escorpianos que compartilham esse mesmo olhar penetrante: Fábio Jr., de 21/11, e Fiuk, de 25/10.

E de onde vem tanto mistério que envolve o signo de Escorpião? “Como os escorpianos são desconfiados, eles nem sempre demonstram ou falam o que sentem. Será que se eles revelarem a você tudo que são e sabem, você continuará ao lado deles? Ou usará alguma informação de sua vida privada contra eles?”, argumenta Marcia. Dois escorpianos que parecem bem misteriosos são William Bonner, de 16/11, e Bruna Linzmeyer, de 11/11.

Os nativos deste signo equilibram muito bem a paixão e a razão, como devem fazer Lázaro Ramos, de 1º/11, e Reynaldo Gianecchini, de 12/11. “Eles são igualmente governados pela inteligência e pelas emoções. Estáveis por fora e borbulhantes por dentro. Evite entrar em uma discussão com um escorpiano. Não é fácil fazê-lo mudar de ideia, até porque, quando ele afirma algo, é porque ele já pesquisou profundamente sobre o assunto”.

“Confiança é algo que eles demoram a desenvolver. Precisam te conhecer muito bem e, mais do que isso, precisam conhecer suas dores e imperfeições. Eles sabem que todos têm uma sombra e desconfiam daqueles que parecem muito bonzinhos ou perfeitos. Mas, não traia a sua confiança”, afirma Marcia. Será que as escorpianas Nicole Bahls, de 15/11, e Carla Perez, de 16/11, também são desconfiadas?

“No amor, os escorpianos são aqueles do ‘até que a morte nos separe’. E na amizade também. Eles são capazes de ir ao céu ou ao inferno por alguém que amam ou por algo que acreditam. Mas exigem em troca a mesma lealdade”, garante a astróloga. Paulo Gustavo, de 30/10, e Dani Calabresa, de 12/11, parecem mesmo ser do tipo que fazem tudo por seus amigos.

E de onde vem a fama de vingativos, então? “Por se entregarem e dedicarem tanto, eles não perdoam traições. Embora eles não saiam armando planos e armadilhas para se vingar de quem os traiu, eles esperam as voltas da vida. E daqui a semanas, meses ou anos, quando ele cruzar o caminho daquela pessoa novamente e aquela pessoa precisar dele de alguma forma, ali será quando ele lembrará ao outro da dor que lhe foi causada”.

