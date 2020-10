Bope prende homem no Bairro do Quinze com quase 15 kg de droga

Kelvin Wallece Chagas, de 27 anos, foi detido na manhã desta segunda-feira (5), por meio de um mandado de prisão, em um apartamento que fica na rua Boulevard Augusto Monteiro, no Bairro do Quinze, em Rio Branco.

Policiais do Bope foram até o local onde suspeito mora e encontraram com ele 15 quilos de droga, entre maconha, cocaína e oxidado. Além disso, foram encontrados quase R$ 23 mil em espécie. A polícia acredita que o valor é oriundo do tráfico.

O suspeito foi levado para a delegacia central de flagrantes e vai responder por crime de tráfico de drogas.

