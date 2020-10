Bragantino-PA x Rio Branco-AC, pela 7ª rodada do grupo 1, terá árbitro de Minas Gerais

Murilo Francisco Misson Junior será responsável pelo apito no confronto de domingo

Para comandar a partida Bragantino-PA x Rio Branco-AC, válida pela sétima rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o departamento de arbitragem da CBF escalou árbitro de Minas Gerais, Murilo Francisco Misson Junior, que vai ficar responsável pelo apito.

A equipe de arbitragem será composta ainda pelos assistentes Rafael Bastos Cardoso e Jhonathan Leone Lopes, pelo quarto árbitro Olivaldo Jose Alves Moraes e pelo analista de campo Paulo Cesar da Rocha Romano, todos do Pará.

PUBLICIDADE

O Bragantino-PA é o líder do grupo com 13 pontos. O Rio Branco-AC está na vice-liderança com 12 pontos.

O confronto neste domingo será no estádio Diogão, em Bragança, no interior do Pará, a partir das 15h (de Brasília).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários