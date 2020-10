Bragantino vence o Galvez e se isola na liderança do grupo 1 da série D

O Bragantino do Pará confirmou o favoritismo e venceu o Galvez por 2 a 0. A partida, válida pela 2ª rodada do returno da série D, foi realizada neste domingo (25) no Estádio Diogão, em Bragança, no Interior do Pará.

Os gols do time paraense foram marcados por Túlio, aos 24 minutos do primeiro após cobrança de escanteio, e pelo atacante Canga, de pênalti, aos 29 da etapa final.

PUBLICIDADE

Com o resultado, o Bragantino se isola na liderança da chave 1 do Campeonato Brasileiro da 4º divisão com 20 pontos. Já o Imperador permanece com 16 pontos e ocupa a segunda posição da tabela.

O time acreano volta a campo no próximo sábado (31) para enfrentar o Atlético Acreano. O clássico será realizado no Estádio Arena Acreana, a partir das 17h30.

Enquanto o Bragantino terá pela frente o Independente do Pará. O confronto ocorreu no Estádio Navegantão, em Tucuruí, às 16 horas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários