Brian Ortega vence o Zumbi Coreano na Ilha da Luta por decisão unânime dos juízes

Sem os longos cabelos que cultivou por anos, e com a aparência de um monge shaolin, o peso-pena americano Brian Ortega pareceu ter adotado uma estratégia zen para vencer Chan Sung Jung, o Zumbi Coreano, na luta principal do UFC deste sábado (17). Sereno e concentrado em cada movimento, Ortega controlou totalmente a disputa contra o rival, e venceu por decisão unânime dos juízes (triplo 50-45). Após a luta, ele garantiu que irá atrás do atual campeão da categoria, o australiano Alexander Volkanovski.

– Tenho um recado. Para os que torceram por mim, eu amo todos vocês. Para os que contaram comigo fora do jogo, aprendam a contar, filhos da p***. Hoje eu quis mostrar que eu poderia ser o melhor no MMA, em cada uma das artes marciais. Nesse jogo, você tem que se arriscar. Ninguém cresce aqui ficando na zona de conforto. Alexander Volkanovski é o campeão, mas eu vou atrás dele – disse Ortega após a luta.

A luta

O duelo começou em ritmo lento, com os dois lutadores poupando energias, já que a luta estava programada para cinco rounds. Ortega e Jung trocavam chutes nas pernas e na linha de cintura. O americano tomava a iniciativa dos ataques aproveitando sua maior envergadura. No minuto final, Ortega conseguiu um belo knockdown ao travar de um chute do coreano e aplicar um direto preciso de esquerda. Jung recuperou-se rapidamente, mas nos últimos segundos quase recebeu o mesmo golpe – conseguiu se defender a tempo.

O Zumbi Coreano voltou mais agressivo para o segundo round, acelerando um pouco mais o ritmo e buscando tomar a iniciativa do ataque. Ortega mantinha-se usando a maior envergadura para golpear o rival, e começava a tentar levar a luta para o chão. Jung ensaiou uma combinação de direto e upper junto à grade, acertando o americano, que conseguiu evitar ser imprensado. No minuto final, Ortega acertou uma duríssima cotovelada rodada de encontro que o derrubou. O americano acelerou o ritmo buscando conectar mais golpes no chão, mas Jung defendeu-se até o intervalo.

Precisando se recuperar na luta, o Zumbi Coreano voltou para o terceiro round buscando ser mais agressivo, mas Ortega não permitia que ele se aproximasse. Usando os jabs e os chutes na linha de cintura, o americano controlava a luta e pontuava no round. O quarto round estava com o mesmo panorama, mas Ortega variou a sua estratégia buscando a perna do coreano para levar a luta para o chão. No movimento de queda, o americano acertou com a cabeça o supercílio do rival, abrindo um ferimento. O corte não incomodou Jung, que seguiu com o mesmo ritmo na luta.

Com a luta sob controle, Ortega manteve a estratégia de desferir jabs para manter o Zumbi Coreano à distância. Jung não conseguia ser mais agressivo e ameaçar o americano, que mostrava muita maturidade ao evitar correr riscos e deixar o tempo passar. Com a estratégia sendo bem-sucedida, Ortega controlou os minutos finais sem problemas, conquistando a vitória.

Confira todos os resultados do evento:

CARD PRINCIPAL

Brian Ortega venceu Chan Sung Jung por decisão unânime (triplo 50-45)

Jéssica Bate-Estaca venceu Katlyn Chookagian por nocaute técnico aos 4m55s do R1

Jimmy Crute venceu Modestas Bukauskas por nocaute aos 2m01s do R1

James Krause venceu Cláudio Hannibal por decisão unânime (triplo 30-27)

Jonathan Martinez venceu Thomas Almeida por decisão unânime (triplo 30-27)

CARD PRELIMINAR

Guram Kutateladze venceu Mateusz Gamrot por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)

Gillian Robertson venceu Poliana Botelho por decisão unânime (29-28, 29-27 e 29-27)

Jun Yong Park venceu John Phillips por decisão unânime (triplo 30-25)

Fares Ziam venceu Jamie Mullarkey por decisão unânime (triplo 29-28)

Maxim Grishin venceu Gadzhimurad Antigulov por nocaute técnico aos 4m58s do R2

Said Nurmagomedov venceu Mark Striegl por nocaute técnico aos 51s do R1

