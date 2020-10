Caçadores atiram um contra o outro por engano no Alto Macauã, em Sena Madureira

Resgate foi realizado por moradores da região do Seringal Riozinho nesta terça (27)

Em Sena Madureira, dois homens que saíram para caçar no Alto Macauã, na noite desta terça-feira (27), balearam um ao outro por engano. Segundo informações preliminares da polícia, uma das vítimas foi atingida nas costelas e o outro na perna.

O resgate foi realizado por moradores da região do Seringal Riozinho, que transportaram os caçadores em quadriciclos até o Ramal do Narcélio, onde o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) vai encontrá-los para prestar os primeiros socorros.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

O local, que já é de difícil acesso, apresenta ainda mais dificuldades por conta da chuva que caiu ao longo do dia. Agora, é uma corrida contra o tempo. [Capa: Ilustrativa/Rio Macauã/Google]

comentários