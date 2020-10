Cães invadem banco com ar-condicionado para escapar de calor de 40ºC

Sete animais foram vistos descansando por um morador do município que publicou um vídeo do momento em sua rede social

A estação mais quente do ano parece ter chegado mais cedo este ano. Inúmeras cidades estão registrando calores intensos que muitas vezes ultrapassam os 40 graus. Isso pode ser muito incômodo para as pessoas, mas também para os pets, que sofrem igualmente com as altas temperaturas . Sete cães do município de Ubá, Minas Gerais podem comprovar isso.

Os animais invadiram uma agência bancária da cidade e pasmem: não foi para roubá-la. Acontece que a temperatura marcava 40 graus e nem os cãezinhos foram capazes de resistir a um ar-condicionado, real motivo da invasão do local. Um morador de Ubá foi quem registrou o momento e publicou em seu perfil do Facebook, onde viralizou.

Em um tom brincalhão, Juliano Patricio da Silva mostrou todos os sete cães deitados na agência como se estivessem aproveitando o ar fresco do ambiente. “O calor tá brabo em Ubá-mg, mas a cachorrada sabe se virar!”, escreveu ele na publicação que já ultrapassa os 21 mil compartilhamentos.

Juliano contou ao jornal O Tempo que os cães permanecem no local e até hoje podem ser facilmente encontrados descansando.

