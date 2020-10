Campeão do Super Bowl pelos 49ers é condenado a 15 anos de prisão por estupro

O ex-jogador da NFL Dana Stubblefield, campeão do Super Bowl com o San Francisco 49ers na temporada 1994/1995 foi condenado a 15 anos de prisão por ter estuprado uma mulher deficiente em 2015. A informação é do site TMZ. Ele estava presente no tribunal quando a sentença foi lida, nesta quinta-feira (22).

Stubblefield foi preso inicialmente em 2016, depois que autoridades o acusaram de ter violentado sexualmente uma mulher que ele encontrou em um site de babás. Posteriormente, o ex-jogador convidou a mulher a ir a sua casa, em Santa Clara, na Califórnia, para uma entrevista de emprego. Lá, ele cometeu o crime.

O ex-jogador do San Francisco 49ers afirmou que o sexo foi consensual e pediu que fosse avaliado em um detector de mentiras. Já os promotores disseram que a vítima sofria de transtornos mentais e tinha problemas físicos.

Em janeiro de 2018, os promotores revelaram evidências de que Stubblefield usou uma arma para cometer o estupro, o que fez a corte tirar-lhe a fiança e impedir que ele respondesse em liberdade.

Ao TMZ, o advogado de Stubblefield, Allen Sawyer , afirmou que entrará com recurso para reverter a sentença.

– Estamos muito confiantes de que se o júri tivesse as informações corretas, eles teriam (chegado) a uma conclusão diferente. Nunca tive um caso em que tantas evidências tenham sido excluídas. Queríamos que a verdade viesse à tona e vamos continuar lutando. Dana sabe que ele é inocente e está confiante de que o sistema vai acertar e ele vai ser paciente – afirmou Sawyer. [Foto de capa: Jamie Squire/Getty Images]

