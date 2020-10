Candidata é presa no AC com tijolos de maconha que seriam para colaboradores

Segundo informações repassadas, Níria teria envolvimento com facção criminosa

A candidata ao cargo vereadora pelo Progressistas no município de Feijó, Evaníria Nascimento Silva, 31 anos, conhecida como Níria, foi presa com quatro tijolinhos de maconha em sua bolsa, na BR-364, sentido Feijó/Manoel Urbano, na entrada do bairro Zuleide Paiva, na madrugada de domingo (25).

Segundo informações repassadas, Níria, que supostamente tem envolvimento com facção criminosa, foi pega por meio de uma denuncia anônima, que apontava que a candidata estava vindo de uma colônia e que, na ocasião, estaria fornecendo drogas aos seus colaboradores políticos.

PUBLICIDADE

Os militares iniciaram as buscas e, na abordagem, os quatros passageiros do veículo, que aparentavam terem usado os entorpecentes, também foram presos.

Diante dos fatos, Níria, juntamente com Antônio Leidimar Silva, 24, Jonas Costa do Nascimento, 19, e Antônio Marcos Feitosa, de 24 anos, foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil da região, para os devidos procedimentos cabíveis.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários